2 Heinrich Stumpp aus Rangendingen lebt seit 17 Jahren in der Ukraine. Foto: Stumpp

In Transkarpatien an der Ukrainisch-Slowenischen Grenze ist es derzeit noch ruhig. Der Krieg ist weit weg – und doch ist er für die Menschen zum Greifen nah. Auch für Heinrich Stumpp, der in Rangendingen geboren ist und heute in Uschhorod wohnt, einer Stadt im äußersten Westen der Ukraine.















Uschhorod/Rangendingen - Erst vor einigen Tagen war Heinrich Stumpp in seiner alten Heimat gewesen. "Die Augen, Uniklinik Tübingen", erklärt er am Telefon. Das Schwäbische - ein wenig ist es noch in seiner Stimme herauszuhören. "Natürlich bin ich noch mit Rangendingen verbunden", sagt er, mehrere tausend Kilometer von dort entfernt. Regelmäßig telefoniere er mit seinen Geschwistern.