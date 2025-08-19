Rangendinger Gemeinderat: Genug Stühle am Ratstisch vorhanden

Ein kurzer Moment des Zögerns am Verwaltungstisch hat in der Rangendinger Gemeinderatssitzung im Juli für Verwirrung gesorgt. Das Thema waren die neuen Möbel für den sich aktuell in Sanierung befindlichen Ratssaal. Es tauchten Zweifel auf, ob wirklich genügend Tische und Stühle vorhanden sind, damit dort alle 19 Rangendinger Gemeinderäte ausreichend Platz finden. Denn eigentlich hat Rangendingen 18 Gemeinderäte. Der 19. Platz ist dem Prinzip Unechten Teilortswahl geschuldet, die Rangendingen für seine Gemeinderatswahl anwendet. Dadurch entstand ein Ausgleichsmandat.

Auf eine Frage aus dem Rat hatte Bürgermeister Manfred Haug damals zugesagt, dass die Verwaltung die Frage der ausreichenden Platzzahl für die Räte noch einmal überprüfen werde.

Bürgermeister war sich eigentlich immer sicher

Auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings nun die Klarstellung: „Das war nie ein wirkliches Problem, da waren uns immer absolut sicher“. Aber vielleicht sei das in der Sitzung nicht richtig rübergekommen.

Unechte Teilortswahl sorgt für Zusatzplatzbedarf

Tatsache jedenfalls sei, dass man sogar Platz für 20 Räte am Ratstisch hätte. Vielleicht ganz gut, denn die Unechte Teilortswahl könnte theoretisch auch solche Zahlen zur Folge haben. Die Verwirrung in der Ratssitzung war entstanden, weil nur neun Tische auf dem Plan eingezeichnet waren. Jeder mit zwei Räten besetzt, würde 18 ergeben. Da die Räte aber künftig in einer runden Hufeisenform platziert sind, gibt es dabei auch Tische, die durch die Kurvenform locker für drei Räte Platz bieten. Das war aus dem Plan, den die Gemeinderäte vorliegen hatten, an diesem Abend nicht klar ersichtlich.

Im Herbst werden die neuen Möbel geliefert

Einen eigenen Eindruck davon wird man sich spätestens im Herbst machen können. Da werden die Möbel geliefert. Aktuell wird noch an Dach und Wänden gearbeitet. Wenn alles gut läuft, ist bis Herbst auch der Innenausbau im Endspurt.

„Die Rathaussanierung ist hier wirklich keine alltägliche Baustelle“, sagt Manfred Haug. Aber man komme gut voran, „und ich bin überzeugt, dass das alles dann auch wirklich gut wird.“ Ausreichende Sitzzahl inbegriffen.