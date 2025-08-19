Rangendinger Gemeinderat: Genug Stühle am Ratstisch vorhanden

Der Eindruck hat wohl getrügt: Für die Neugestaltung des Rangendinger Ratssaals wurden genügend Möbel bestellt.
Ein kurzer Moment des Zögerns am Verwaltungstisch hat in der Rangendinger Gemeinderatssitzung im Juli für Verwirrung gesorgt. Das Thema waren die neuen Möbel für den sich aktuell in Sanierung befindlichen Ratssaal. Es tauchten Zweifel auf, ob wirklich genügend Tische und Stühle vorhanden sind, damit dort alle 19 Rangendinger Gemeinderäte ausreichend Platz finden. Denn eigentlich hat Rangendingen 18 Gemeinderäte. Der 19. Platz ist dem Prinzip Unechten Teilortswahl geschuldet, die Rangendingen für seine Gemeinderatswahl anwendet. Dadurch entstand ein Ausgleichsmandat.