Rangendinger Förderverein: So kurz vor dem Ziel befindet sich die Sanierung der Klosterkirche

1 Bürgermeister Manfred Haug (hinten, Zweiter von links) und Vorsitzender Walter Heilig (hinten, Vierter von links) zusammen mit dem komplett wiedergewählten Vorstand und Beisitzern des Fördervereins Foto: Kapitel-Stietzel

Es war die wohl letzte Hauptversammlung des Rangendinger Fördervereins Klosterkirche vor der Erfüllung seines großen Ziels: Denn Vorstand Walter Heilig konnte seinen Mitgliedern verraten, wann die Instandsetzung des Gotteshauses voraussichtlich abgeschlossen sein wird.









Zwei Jahre ist es her, dass einige Einwohner der Gemeinde einen Verein gründeten, um die Sanierung der Klosterkirche zu finanzieren: Diese war so sehr in die Jahre gekommen, dass man sie nicht mehr betreten durfte. Dass man sich nun der Ziellinie nähert, war am Donnerstag auch an der guten Stimmung im Untergeschoss des Gemeindehauses spürbar. Denn wie Bürgermeister Manfred Haug schon direkt zu Beginn der Hauptversammlung durchblicken lies, blicke man dem Ende der Bauarbeiten entgegen. Auch wenn es noch kein genaues Datum für den Abschluss der Arbeiten gibt, erwartet der Vorsitzende des Fördervereins Klosterkirche, Walter Heilig, die Fertigstellung des Gotteshauses Mitte des Jahres.