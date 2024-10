Rangendinger Familienbetrieb: So sehr setzt die Maut dem örtlichen Brennholzhandel zu

So sehr setzt die Maut dem örtlichen Brennholzhandel zu

1 Ein Betrieb, eine Familie: Geschäftsführer Matthias Sickinger (Mitte) zusammen mit seinem Bruder Moritz (von links), Mutter Sabine Sickinger, Vater Michael Sickinger und Bruder Florian Sickinger Foto: Kapitel-Stietzel

Der Winter kommt und vielerorts wird klassisch mit zerkleinerten Baumstämmen geheizt. Auch der Rangendinger Brennstoffhandel Sickinger sorgt für Nachschub. Doch trotz steigender Nachfrage kämpft das Familienunternehmen mit höheren Betriebskosten.









Fährt man vom Kreisverkehr am Ortseingang die Rudolf-Diesel-Straße hinunter, dauert es nicht lange, bis man sie sieht: meterhohe Baumstamm-Stapel, die stellenweise schon fast an die Palisaden eines Holz-Forts aus einem Western-Film erinnern. Doch werden hier nicht hölzerne Mauern hochgezogen, sondern im großen Stil Tonnen an Brennholz zwischengelagert.