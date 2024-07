Acht Jahre lang ließ eine Fortsetzung auf sich warten, jetzt verwandelt sich die Rangendinger Ortsmitte wieder in einen Festplatz. Die diesjährige Dorfhockete unter dem Motto „Fun-Olympiade“ findet von Samstag, 20. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, statt und wartet mit einem bunten Programm auf.

Organisiert wurde die Veranstaltung von 12 Rangendinger Vereinen und der Gemeinde. Auch die Feuerwehr, der VDK, die katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie zahlreiche andere Vereinigungen und Bands werden sich am Programm beteiligen.

Highlight ist die Fun-Olympiade

Beginn der Veranstaltung ist am Samstag um 16 Uhr mit dem Fassanstich. Mit der „Fun-Olympiade“ folgt dann eine besondere Attraktion: Ganz nach dem olympischen Leitspruch „Dabei sein ist alles“ können kleine Gruppen aus drei bis fünf Personen an verschiedenen Spielen in den Zelten der mitwirkenden Vereine teilnehmen.

Es gibt Preise im Wert von bis zu 3000 Euro

Voraussetzung sind ein Teamname und eine Teilnahmegebühr von fünf Euro. Zusätzlich sollten Gruppen nach Alter bis und ab 16 Jahre aufgeteilt werden. Auf die Gewinnerteams, die um 18 Uhr geehrt werden, warten Pokale und Sachpreise.

Für alle anderen Gäste gibt es im Rahmen einer Tombola, die am Sonntag um 17.30 Uhr stattfinden wird, ebenfalls verschiedene Sachpreise im Wert von bis zu 3000 Euro zu gewinnen. Der erste Preis ist daher ein E-Bike vom Fahrradgeschäft Sport-Neher. Einen Flachbildschirm von DWS und eine Albliege von Paulick Holzbau können ebenfalls erlost werden.

Weitere Sachpreise wurden von verschiedenen Unternehmen und Geschäften in und um Rangendingen gespendet. Die Lose gibt es bereits ab Montag, 15. Juli, für 1,50 Euro zu kaufen.

Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten

Am Samstagabend gibt es dann ab 20 Uhr auf zwei Bühnen Livemusik auf die Ohren. Ebenso musikalisch geht es am Sonntag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen unter Mitwirkung von der Musikkapelle Höfendorf und dem Musikverein Bietenhausen weiter. Zuvor findet von 10 Uhr an ein Familiengottesdienst statt, bei dem das Fahrzeug der DRK Bereitschaft gesegnet wird.

Es schließen sich der Mittagstisch und weiteres Programm auf den zwei Bühnen an, die Dorfhockete endet mit Livemusik ab 16 Uhr und der Tombola.

Während der gesamten Veranstaltung gibt es in den Vereinszelten allerlei kulinarische Köstlichkeiten und verschiedene Getränke. Auch für Kinder wird Einiges geboten sein, es wird mitunter eine Hüpfburg geben und ein Luftballon-Clown wird ebenfalls vor Ort sein.