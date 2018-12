Rangendingen Zum Glück ist dieser Nikolaus ein lieber

Bei einem anderen Erzähler wollte der Nikolaus alias Gebhard Schwenk einmal mit seiner Rute kräftig über den Tisch hauen und erwischte dabei die Lampe. "No war‘s auf einmal feischter in dr Stub" – und so mussten die Geschenke bei Kerzenlicht verteilt werden.

Auch konnte es schon mal passieren, dass der Ruprecht so einen frechen "Kerlebuschter" in seinen Sack steckte und Kettenrasseln sei auch keine Seltenheit gewesen, wie die Gäste erzählten. "Manchmal haben es die Männer halt auch übertrieben und den Kindern recht Angst gemacht", stellte Hans Heck fest.

Und da war es gerade recht, dass der Nikolaus und sein Knecht in Person von Thomas Beck und Michael Wild beim Altenwerk von der freundlicheren Sorte waren. Freudig singend wurden sie mit "Niklaus ist ein guter Mann" begrüßt. Sie erzählten den Senioren die Geschichte von der kleinen Clara und ihrer Geschenkschachtel voller Küsse für den lieben Papa.

Dann verteilte der Nikolaus auch noch an jeden Besucher ein Geschenk. Ruten vom Ruprecht gab es nur zwei. Und die waren auch nicht ganz so ernst gemeint. Theresia Schilling las ein Nikolausgedicht von Heimatdichter Walter Wolf aus Boll vor. Und vom Altenwerksteam um Rosi Länge war eine Adventsbesinnung zu hören.

Die Frauen wurden von Sabine Reinecke an der Gitarre begleitet. Wobei man schon beim Singen angekommen war, das Bürgermeister Johann Widmaier, der den Gästen seine Weihnachtsgrüße überbrachte, als ein sehr wichtiges Kulturgut der Rangendinger bezeichnete.

Woraufhin auf seinen Wunsch sogleich das traditionelle Rangendinger Adventslied "Gegrüßet seist du, Maria" angestimmt wurde. Andreas Schilling hatte seine Gitarre wieder mitgebracht und so wurde noch manches schöne Adventslied angestimmt: "Ich sag euch an, den lieben Advent. Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr. Schon ist nahe der Herr."