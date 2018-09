Rangendingen "Zum Denkmal gehört der Verfall"

Rangendingen-Höfendorf (bei). Damit dürfte die Sanierung des Bildstöckle am Trillfinger Weg in Höfendorf wohl endgültig erledigt sein. Paula Beiter hatte in der Ortschaftratssitzung nachgefragt, was mit dem beschädigten Kleindenkmal denn jetzt passiere, ob es vielleicht doch noch saniert werde? Bürgermeister Johann Widmaier konnte ihr da wenig Hoffnung machen.