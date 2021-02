Rangendingen Wurstaktion ist voller Erfolg

RangendingenDas ließ sich Ambros Schmid nicht nehmen: Am Abend des "Auseliga Dauschdeg" stand er bei seiner Benefiz-Wurstaktion am Rangendinger Sportheim selbstverständlich selbst am Grill. Unter dem Stichwort "Wir halten zusammen" hatte er gemeinsam mit seiner Frau Yvonne die Aktion in der vergangenen Woche auf die Beine gestellt. 500 Rote vom Grill wollten sie an den Mann oder die Frau bringen. Am Ende waren es dann 800, die er schön gebrutzelt über die Ladentheke reichte. "Wir sind über die Resonanz wirklich nur begeistert", freuten sich die beiden. Bezahlen durfte jeder was er wollte. Der Reinerlös aus der Aktion wird kleinen Gewerbebetrieben aus Rangendingen zur Verfügung gestellt, die vom Corona-Lockdown und ihren Betriebsschließungen besonders betroffen sind. Als Schirmherr fungiert Bürgermeister Manfred Haug. "Wir arbeiten gänzlich umsonst und verdienen nichts an der Aktion", so Ambros Schmid – womit er sich und sein Partyservice-Team meinte. Und auch die Zulieferer Metzgerei Heck und Bäckerei Mesam stellten Würste und Weckle zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Betroffene Gewerbetreibende können sich bei Ambros Schmid oder auf dem Rathaus melden. Die Anfragen werden sehr diskret behandelt.