Was wollen die Jugendlichen in Rangendingen? Dieser Frage ging das Jugendhaus-Team bei der Auftaktveranstaltung zum Jugendforum nach und möchte, dass die jungen Leute im Dorf ihre Zukunft damit auch ein Stück weit selbst bestimmen können.















Rangendingen - Formen der Mitbestimmung von Jugendlichen gibt es viele. Doch muss es letztlich auch zur Gemeinde passen. Für einen Jugendgemeinderat beispielsweise seien die Hürden sehr hoch und die Gemeinden oft nicht groß genug, klaffen Anspruch und Wirkung nicht selten auseinander, meinte Bürgermeister Manfred Haug am Rande des Forums.

Niederschwelliges Angebot zur Mitbestimmung

Für Rangendingen, so Ann Katrin und Jennifer Schilling vom Jugendhaus, wollten sie es dieses Mal mit einem eher niederschwelligen Angebot versuchen. Für die Jugendlichen sollte deshalb der Einstieg möglichst einfach sein. In die Aula kommen und sich auf der Tafel des World-Café verewigen – mit seinen Gedanken, was "du in Rangendingen gut oder nicht so gut findest." Und: "Was ihr euch wünschen würdet und was im Ort fehlt."

"Wir wollen wissen, was die Jugendlichen bewegt, welche Ideen sie für die Zukunft haben", erklärt Jennifer Schilling – "und zwar aus den Köpfen der Jugendlichen heraus." Die Mitsprachemöglichkeit, die sie den jungen Menschen damit bieten möchten, verstehen die beiden Betreuer auch als Stärkung des Demokratieverständnisses, "das man schon von klein auf fördern muss."

Besuch lief am Anfang nur schleppend

Als nicht ganz einfach stellte sich dann heraus, die jungen Menschen überhaupt zu erreichen. Der Besuch lief nur sehr schleppend an – trotz des Versprechens, dass es am Ende Pizza für alle gibt. An der Werbung konnte es nicht gelegen haben. Über Schule, soziale Medien, die Vereine – "Wir haben die Teilnahme auf allen möglichen Kanälen beworben." Dass es dann wenigstens 13 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 20 Jahren wurden, werteten die beiden Sozialarbeiterinnen dann durchaus als Erfolg.

Am Whiteboard begannen die Gedanken im Gespräch dann langsam zu sprudeln. Wobei natürlich altersmäßige Unterschiede herauszulesen waren. Die beiden zwölfjährigen Mädchen Laura und Zoé waren "eigentlich ganz zufrieden" mit ihrem Leben in Rangendingen. Man könne ganz gut seinen Hobbys nachgehen, "Sport und Musik", meinten sie. Auch den Skatepark und die Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, schätzen die beiden als "genug" ein.

Ansprüche sind dem Alter entsprechend erwartungsgemäß unterschiedlich

Abends weggehen, ist bei ihnen noch kein Thema. Musikhören können sie zusammen mit den Freundinnen und zuhause. Erwartungsgemäß liegt da der Schwerpunkt bei den älteren Jungs etwas anders. Sie wünschen sich ein zweites Minispielfeld und ein Auffangnetz hinter den Toren des Kunstrasenplatzes.

Die 14-jährigen Julian und Matti schätzen, dass man in Rangendingen alles einkaufen könne, den zweiten Döner-Laden und den Jugendraum. Dort dürfen sie bald rein und freuen sich, dann abends irgendwo hingehen zu können.

Älteste Gruppe wünscht sich ein eigenes Projekt auf der grünen Wiese

Die dritte Gruppe der 17- bis 20-Jährigen ist dort schon, doch zufrieden sind die Jungs nicht. Die Öffnungszeiten sind zu kurz, sagen Merlin, Lenny, Kim und Lukas. Und dass man ruhig sein muss, stört sie dann doch auch. "Das Jugendhaus geht, weil es nichts anderes gibt", meinen sie ganz pragmatisch. Eine Wiese, am besten mit einem Bauwagen oder einer Hütte, wo man keine Rücksicht auf mögliche Ruhestörungen nehmen müsste, das wäre ihr Traum – und das "gerne auch als Jugend-Bauprojekt", bei dem sie selbst Hand anlegen können.

Sonst standen auf der Tafel auch noch andere Dinge, die eher im gesellschaftlichen Bereich zu verorten sind. "Mehr Respekt von der Security uns gegenüber" zum Beispiel. Oder: "Weniger Einwohner in Rangendingen", da es zunehmend anonymer werde. Und dass nur Einheimische umsonst am Stausee sein dürften. Auswärtige, so heißt es dann auf Nachfrage, sollten zumindest Eintritt bezahlen müssen.

Ideen sollen in konkrete Vorschläge für den Gemeinderat gegossen werden

In Arbeitsgruppen wurden die Vorschläge zusammen mit Ann Katrin und Jennifer Schilling dann weiter kanalisiert und konkretisiert. Irgendwann, wenn sich die Ideen in konkrete Vorschläge verwandelt haben, könnten sie dann auch auf dem Tisch des Gemeinderates landen.