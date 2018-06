Rangendingen (bei). Welche Schritte plant die Gemeinde Rangendingen in Bezug auf die geplante Windkraft-Anlage am Dreiländer-Eck? Diese Frage stelle eine Besucherin in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rangendingen. "Im Prinzip derzeit keine", antwortete Bürgermeister Johann Widmaier. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sei der Verwaltung versprochen worden, die artenschutzrechtlichen Erhebungen, die auf Gemarkung Haigerloch vorgenommen würden, auch auf Rangendingen auszuweiten. Darüber hinaus sehe man keinen Handlungsbedarf.