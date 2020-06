Rangendingen Wildem Parken wird ein Riegel vorgeschoben

Ähnliches gilt für den Fun- und Fitnesspark oberhalb des Trainingsplatzes. Auch diesen hat die Gemeinde Rangendingen erst vor kurzer Zeit saniert und neue Geräte aufgestellt. Passiert ist dort bisher zwar nichts und auch zerstört wurde nichts. Dafür komme es immer wieder vor, dass Autos zwischen den Geräten parkten und diese von den Kindern und Jugendlichen dann nicht richtig genutzt werden könnten. Durch diesen Missbrauch der Abstandsflächen zwischen den verschiedenen Halfpipes als Parkplatz erhöhe sich natürlich auch die Unfallgefahr für die Kinder, da diese sich trotz des eingeschränkten Sicherheitsraumes nicht von der Benutzung abhalten ließen.

Auch an der Grillstelle gibt es öfter Probleme

Auch rings um die Grillstelle an der Roten Brücke, die etwa einen halben Kilometer unterhalb des Trainingsplatzes als Rastplatz für Wanderer und Fahrradfahrer angelegt wurde, waren in der Vergangenheit immer wieder Vandalen am Werk, erzählt Haug. So wurden zwei neu gepflanzte Bäume einfach umgedrückt. Außerdem gebe es immer wieder Probleme mit dem zurückgelassenen Abfall. Viele würden dort mit dem Auto hinfahren – obwohl dies eigentlich verboten ist. Bei der Zufahrt oben an der Starzelbrücke sind entsprechende Hinweisschilder montiert.

Jetzt beabsichtigt die Gemeinde, allen drei Problemen im wörtlichen Sinn einen Riegel vorzuschieben. Die Verwaltung beabsichtigt, am zentralen Zugang bei der Brücke eine Schranke anzubringen, sodass nur noch Anlieger die Zufahrt zu dem landwirtschaftlichen Fahrweg haben werden. Parkmöglichkeiten für die Nutzer der Anlage sowie auch der Grillstelle sind oberhalb im Bereich des Holzlagers der Mühle ausreichend vorhanden.

Die Schranke, so heißt es, soll einzig Unbefugte am Befahren des Weges und der Anlagen hindern und diene ausschließlich dem Schutz der Kinder auf dem Funpark sowie dem Übungsbetrieb der SVR-Kicker.

Diese werden sich freuen. Denn um ihren Sportplatz zu sichern, hatten sie sich überlegt, einen vermutlich ziemlich teuren Zaun darum herum zu bauen. Der wäre dann überflüssig.