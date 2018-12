Rangendingen Weihnachtsmarkt "Für Kinder in Zimbabwe"

Die Auswahl an Kränzen und adventlichen Gestecken ist enorm – und durchaus auch einmal etwas ausgefallen. Besonders der Kranz mit dem hellblauen Nikolaus hat es einem kleinen Jungen angetan. Allerdings tendiert die Mutter dann doch eher zum klassischen Gesteckt mit roten oder weißen Kerzen. An Stangen sind reihenweise große Mistelzweige aufgereiht. »Alle vorschriftsmäßig geerntet«, sagt Freddy Kohler, der die Zweige in den vergangenen Tagen geschnitten hat. Die Baumbesitzer seien doch froh, wenn man die Mistelnester aus den Obstbäumen schneidet, da die Schmarotzerpflanze die Bäume schwächt und sogar absterben lässt, weiß er. "Aber man muss halt fragen."

Riesengroß ist auch die Auswahl an schönen Bastelarbeiten aus Holz, Papier sowie Näh- und Handarbeitsgeschenken, die von den Helfern und Schülern der Gemeinschaftsschule angefertigt wurden. Und Weihnachtskekse, Apfelbrote sowie leckere Marmeladen oder Schoko-Knuspersterne, die dem Markt von fleißigen Bäckerinnen zur Verfügung gestellt werden, gehen sowieso immer. Ob die es allerdings alle bis an Heiligabend unter den Christbaum schaffen, kann bezweifelt werden.

Im Gespräch betont Claudia Niederwolfsgruber die Bedeutung des kleinen Marktes für das Behindertenzentrum in Zimbabwe. Dort stehe dringend die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs an, "das auch fährt, wenn man es braucht, beispielsweise für Arztbesuche oder Krankentransporte", erzählt sie. Auch der laufende Betrieb des Heimes wird mit Hilfe der Spenden gedeckt. Sie steht im ständigen Kontakt mit der Heimführung in Bulawayo. Per Whatsapp hat sie dorthin auch den Zeitungsartikel aus dem Schwarzwälder Bote als Ankündigung für den Adventsmarkt geschickt, woraufhin sie sofort ein "Ngiyabonga kakhulu", ein "herzliches Dankeschön" von den Menschen dort erhalten habe.