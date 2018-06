Rangendingen US-Organistin gibt spontanes Konzert

Dann ging es ans Spielen: Erst ließ Kirchenchorleiterin Rosemarie Schoder ein Präludium erklingen, ehe sich Rowena Dennard, ihres Zeichens Organistin in Atlanta, ans Manual setzte und mächtig in die Tasten und die Pedale griff. "Yes", es sei ihr erstes Konzert in Deutschland, sagte sie, noch immer überglücklich lachend über diese schönen Momente. Sie sei erst die zweite Künstlerin aus den USA, die an der Jann-Orgel ein Konzert gespielt habe, würdigte Norbert Dilger unter dem Applaus der Zuhörer ihren wuchtigen Auftritt.