Rangendingen Unbekannte verwüsten Trainingsplatz

Schlimmer aber empfindet er, dass der Rasen oft als Hundetoilette missbraucht wird. "Und da hört der Spaß für die Spieler auf." Bis jetzt habe der Verein von Anzeigen bei der Polizei wegen Sachbeschädigung abgesehen – dies sei auch schwierig, wenn man kaum Hinweise auf die Täter habe. Nun hoffe man auf Hinweise von Wanderern oder Autofahrern, um den Übeltätern auf die Spur kommen zu können. Für Hinweise darf man gern den Vorsitzenden Manfred Haug unter der Telefonnummer 07471/997930 anrufen.

Und sicher ist: "Beim nächsten Mal wird die Polizei eingeschaltet", so Haug. Schon allein deshalb, weil auch auf anderen Grünflächen der Gemeinde ähnlicher Unfug zu beobachten ist. So sind Reifenspuren auch auf dem Festplatz zu erkennen. Ebenfalls nicht hinnehmbar, findet Haug, selbst wenn die Gefahr für den Rasen dort wegen des weit aus härteren Untergrunds mit Schotter nicht so sehr gegeben sei.