Rangendingen Trotz Waldbrandgefahr: Mann zündet Baumschnitt an

Die hohe Gefahreneinstufung bedeute, dass im Umgang mit Feuer gerade im Wald besondere Vorsicht geboten sei. Grundsätzlich sollte alles vermieden werden, was zu einem Feuer führen könnte, stellte Christian Hermann klar. Bereits ein Auspuffrohr im hohen Gras könne einen Brand verursachen. Auch eine leere Glasflasche kann aufgrund die Lupenwirkung des Glases das knochentrockene Gras oder Laub entzünden. Selbstverständlich sollte sein, dass angesichts dieser Gefahr im Wald weder geraucht und gleich gar kein Feuer gemacht werden sollte.

Aktion könnte empfindliches Nachspiel haben

Entsprechend verantwortungslos war angesichts dieser Warnungen die Feuerstelle des Gütlesbesitzers. Da durch die Alarmierung auch die Polizei auf den Plan gerufen wurde, könnte die Aktion für ihn noch ein empfindliches Nachspiel haben.

Die Feuerwehr Rangendingen war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Feuerwehrmänner befanden sich in Bereitschaft im Feuerwehrhaus.

Wegen der Corona-Krise wurden allgemein die Einsatzpläne der Feuerwehren umstrukturiert. Beim Einsatz am Samstag trugen die Rangendinger Wehrmänner deshalb vorschriftsmäßig ihre Mundschutz-Masken. Außerdem sitzen jetzt weniger Feuerwehrleute in den Fahrzeugen. Auch rücken weniger Fahrzeuge an die Einsatzstelle aus. So gut möglich, wird auf ausreichend Abstand geachtet, auch im Ankleideraum. Des weiteren werden die eingesetzten Atemschutzgeräte luftdicht verpackt und von den hauptamtlichen Gerätewarten der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen gereinigt.