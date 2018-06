Rangendingen Stolzes Jubiläum: 300 Jahre Kirchenchor

Beim 270. Jubiläum war es dem Vorsitzenden Andreas Schilling gemeinsam mit Präses und Pfarrer Norbert Dilger vergönnt, von Diözesanpräses Udo Hildenbrand die Palestrina-Medaille in Empfang nehmen zu dürften. Erst ein Jahr davor, 1986, hatte sich der Katholische Kirchenchor St. Gallus als Verein eintragen lassen. Noch bis über die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinaus war überall üblich, dass die erste Lehrerstelle am Ort dem Organisten und Dirigenten des Kirchenchors zugewiesen werden musste.

So kam es auch in Rangendingen, dass stets die Oberlehrer den Chor leiteten und so in der Schule die gesanglich guten Schülerinnen für die "musica sacra" begeisterten. Der im Zuge der Kirchenrenovierung erfolgte Einbau der Jann-Orgel auf der Empore von St. Gallus im Jahr 1988 war ein Meilenstein, der die St. Gallus-Kirche mit den Rangendinger Konzerten, organisiert von Pfarrer i.R. Norbert Dilger, als Konzertsaal für angesehene Organisten und Musiker aus der ganzen Welt werden ließ.

Dem besonderen Klangvolumen der neuen Orgel war es auch zu verdanken, dass fortan in verstärktem Maße mehrere vielversprechende junge Studenten der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg als Organisten und Chorleiter in Rangendingen wirkten. Im Jubiläumsjahr 2018 steht der 25 Sängerinnen und Sänger zählende Kirchenchor seit zehn Jahren unter der Leitung von Rosemarie Schoder aus Rangendingen. </p><p>Über den chorischen Lobpreis des Herrn hinaus bestand im Kirchenchor St. Gallus seit jeher eine fest gefügte Kameradschaft, die sich in vielen geselligen Veranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen manifestiert. Dies stand über all die Jahre eng mit den Personen an der Spitze des Chorvereines im Zusammenhang.

Von der Gründung im Jahr 1986 führte der jetzige Ehrenvorsitzende Andreas Schilling 16 Jahre lang die Geschicke des jungen Vereins. Seit 2002 steht Margret Stehle nun ebenso lang als Vorsitzende an der Spitze des Chores.

Weitere Informationen: Das Jubiäums-Programm: Am Samstag, 23. Juni, wird um 17 Uhr die Jubiläumsausstellung "300 Jahre Katholischer Kirchenchor St. Gallus" im Heimatmuseum eröffnet. Das Pontifikalamt mit Erzbischof Stephan Burger in der St. Gallus-Kirche beginnt am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr. Ein Stehempfang mit dem Erzbischof im Gemeindehaus schließt sich an.