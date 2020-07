Rangendingen Stausee wieder geöffnet - aber ohne Aufsicht

Siehe auch: Welche Bäder öffnen, welche bleiben zu?

Allerdings ist der nun wiedererlangte Badespaß auch in Rangendingen nicht zum Nulltarif zu haben, da es für die Gäste auch hier verschiedene Einschränkungen zu beachten gilt. An mehreren Stellen sind Schilder mit Corona-Warnhinweisen aufgehängt, so zum Beispiel an sämtlichen Zugängen zum Gelände und am Toilettenhäuschen. Dabei wird besonders auf die geltenden Hygienevorschriften hingewiesen. Auch die Abstandsregeln sind genau aufgelistet.

See jetzt als "Badestelle" deklariert

So soll zwischen den Besuchern und auch im Toiletten- und Duschbereich ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Liegewiese ist so zu nutzen, dass jeder Person ein Platz von zehn Quadratmetern zur Verfügung steht. Dasselbe gilt auch für den Aufenthalt im Wasser.

Ganz oben auf der Liste wird ein "Betretungsverbot" für Personen mit Corona-Symptomen oder solche, die in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einem Infizierten standen.

Auch in der brennenden Frage zur Haftung bei Badeunfällen gibt es mittlerweile eine Lösung. Nach dem Gutachten, das die Gemeinde in Kooperation mit den Gemeinden Schömberg, Meßstetten und Dotternhausen erstellen ließ, ist der See jetzt als "Badestelle" deklariert.

Die notwendigen Baumaßnahmen, um die Vorgaben einzuhalten, hat der Gemeindebauhof mittlerweile umgesetzt. "Wir haben viele Schilder aufgestellt", informiert Bürgermeister Johann Widmaier. Die Insel im See ist abgebaut und auch verschiedene gefährliche Stellen rings um den See sind abgesperrt. Eine Badeaufsicht sei somit nicht mehr notwendig, ist aus dem Rathaus zu erfahren. Die Schilder sind gut sichtbar im Bereich der Liegewiese platziert und weisen die Besucher darauf hin, dass das Baden im Stausee "auf eigene Gefahr" erfolgt.