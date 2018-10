Rangendingen Spielerisch die Bibel erkunden

Sie hörten die Erzählung des Propheten Jona, der die Stadt Ninive warnen sollte, dass Gott die Stadt und seine Bewohner wegen deren Gottlosigkeit zerstören sollte. Der Prophet wurde von einem Walfisch verschluckt und dann wieder ausgespuckt und schließlich konnte er nicht fassen, dass sein Gott nach der Besserung der Einwohner Ninives barmherzig mit ihnen war, und ihnen nichts geschah.

Mucksmäuschenstill lauschten die 20 fünf- bis zwölfjährigen Kinder den Theaterspielern, die das Stück unter der Regie von Ulrike Steiner Jonas einstudiert hatten und den Kindern vorspielten. Die meisten von ihnen waren selbst viele Jahre bei den Kinderbibeltagen dabei gewesen, den es in Rangendingen seit über zehn Jahren gibt. Der erste fand 2005 statt. "Es ist schön zu sehen, wie viele unserer Theaterspieler mit den Jahren die Seiten vom früheren Besucher zum heutigen aktiven Mitglied des Kinderbibeltages wechselten", freute sich Pfarrer Frank Steiner über das große Engagement der neun Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

In den Theaterpausen wurde dann gebastelt, gesungen oder einfach gespielt – stets zum Thema Jona und dessen Mission in Ninive, wo selbst der Prophet lernen musste, dass Gottes Wort nicht festzementiert ist, sondern dass er ein barmherziger Gott ist, der seine Meinung auch mal revidieren könne, so Steiner. Zum Abschluss gab es dann einen Familiengottesdienst.