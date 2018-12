Rangendingen Singstimmen gehen mitten ins Herz

Rangendingen. "Musik geht ins Herz", hatte Pater Artur Schreiber die Besucher als Hausherr in St. Gallus die Konzertbesucher in der Pfarrkirche begrüßt. Und damit etwas vorweggenommen, was die Zuhörer zwei Stunden später mit in die kalte Dezembernacht hinaus nahmen. Dem Sängerbund Rangendingen war es mit seinem dreiteiligen Weihnachtskirchenkonzert gelungen, die Zuhörer mit einer musikalischen "Botschaft der Heiligen Nacht" mitten ins Herz zu beschenken. Im Zentrum dieses "Schenkens und beschenkt werden" stand Dirigent Michael Binder, der das Konzert mit den Chören des Sängerbunds, dem Kammerorchester Hechingen sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten einstudiert hatte.

Mit dem Lied "Gegrüßet sei die Heil‘ge Nacht" hatte zu Beginn der Schülerchor die Zuhörer im Anschluss an das Teze-Lied "Im Dunkel unserer Nacht" musikalisch begrüßt und auch ein bisschen für gute Laune gesorgt. Für eine beinahe schwungvolle Weihnachtsstimmung sorgte der Junge Chor des Sängerbunds mit den in englischer Sprache gesungenen Liedern, bei denen schon das "Gloria" von Tjark Baumann im Kontrast zu Vivaldis "Gloria in D" stand, dem Hauptwerk des Abends, das der Gemischte Chor zu Gehör brachte.

Unterstützt wurden sie bei ihren Stücken "Jesus Child" und "I will sing with the Spirit" von John Rutter sowie "The Majestiy and Glory of your Name" von Tom Fettke vom Jungen Chor aus Bisingen sowie dem Jugendchor "Coco" des Sängerbunds.