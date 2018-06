Rangendingen Schnelles Internet überall geplant

Rangendingen (bei). Ein Anwohner wollte am Montag in der Rangendinger Gemeinderatssitzung wissen, ob auch der "hinterste Zipel" im Wolfental mit schnellem Internet via Breitbandkabel versorgt wird. "Laut Plan auf jeden Fall", antwortete Bürgermeister Widmaier. Der Gemeinderat habe beschlossen, der gemeinsamen Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net beizutreten. In einer ersten Phase seien der Ausbau des Backbone-Anschlusses sowie die Anbindung des Neubaugebiets Au sowie der Schule vorgesehen. Wie es danach weitergehe, hänge vom Geldfluss der Bundesregierung ab. "Wenn die Milliarden fließen, sind wir dabei", stellte Widmaier fest.