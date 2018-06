Rangendingen Schauer kann Laune nicht verderben

Rangendingen. Die beiden Vorsitzenden Herbert Fahrner und Ulrich Schmid nahmen höchstpersönlich die Wischtücher in die Hand und trockneten die Biertisch-Garnituren vor dem Bürgerhaus ab, die sich dann auch sogleich wieder füllten.

Die Gäste im geräumigen Partyzelt auf der Hauptstraße vor dem Rathaus hatte der Schauer indes sowieso nicht gejuckt: Sie waren tapfer sitzengeblieben und ließen sich die Stimmung nicht verderben. Für Unterhaltung für die kurzerhand ins aufgestuhlte Bürgerhaus geflüchteten Gäste sorgte Höfendorfs Alleinunterhalter Benny Baur. Er ist selbst Mitglied bei der Musikkapelle und bei solchen Anlässen immer für die Gäste parat.

Auch die Jungmusiker der drei Rangendinger Musikvereine sind bereits Stammgäste bei der Hockete. Wie schon vor zwei Jahren waren sie direkt von einer Konzertreise auf den Rathausplatz in Höfendorf gekommen. Mit Dirigent Arno Hermann waren die Jugendlichen ein paar Tage in Santiago de Compostella gewesen, wo auch mehrere Auftritte stattfanden. In Höfendorf spielte das Orchester ein buntes Unterhaltungsprogramm.