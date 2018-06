Rangendingen Schafe ersetzen Mähroboter in Bietenhausen

Rangendingen-Bietenhausen - An der Kapfhalde in Bietenhausen werden bald Schafe als Naturschützer eingesetzt. Dies gab Ortsvorsteher Josef Pfister im Ortschaftsrat Bietenhausen am Montag bekannt. Bisher waren die steilen Flächen am Abhang zur Starzel oberhalb des Schützenhauses von Hand oder mit Mährobotern von der Naturschutzbehörde kurz gehalten worden – was sehr mühsam war, wie die Räte in der Sitzung bestätigen konnten.