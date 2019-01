Rangendingen Rekord zum Dreikönigssingen

Und wenn es in Rangendingen ums Singen geht, dann ist man der Tradition ganz schön nah. Dass der Ton beim Singen der Rangendinger Advents-, Weihnachts- und Neujahrslieder richtig angestimmt wurde, dafür sorgte das Gesangs- und Gitarrenduo "Frauenpower". Ursel Lerch und Sabine Leins hatten sich spontan für die Idee des Heimatvereins begeistern können, den zum "Dreikönigs-Singen" umfunktionierten Kaffeenachmittag mit ihren Gitarren zu begleiten. Sogar kleine Textheftchen hatten die Frauen zusammengestellt, die auf den Tischen auslagen. "Es wird scho’ gleich dumpa", "Die Mutter war arm", "Oh, du fröhliche", aber auch die Neujahrslieder "Heilige Nacht, oh gieße du" und "Der Himmel steht offen" sowie natürlich "In dunkeler Nacht", das sogar vor dem Nachhauseweg noch einmal angestimmt wurde.