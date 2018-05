In Höfendorf wird die Nachricht sicher mit Freude aufgenommen: Anfang Juli starten hinter der Ägidius-Kirche die Bauarbeiten zur Gestaltung des Parkplatzes vor dem Franz-von-Sales-Haus (Bild). Dies gab Bürgermeister Johann Widmaier am Montag in der Gemeinderatsitzung bekannt. Die Baufirma habe signalisiert, dass sie das Projekt ohne Baupause in der Ferienzeit durchziehen werde und daher wohl mit einem zügigen Baufortschritt zu rechnen sei. Einen Startzeitpunkt für die Sanierung des Schulsportplatzes in Rangendingen konnte der Bürgermeister dagegen noch nicht nennen. Ende Mai habe die Gemeindeverwaltung einen Besprechungstermin mit der Firma Polytan. Dabei werde auch der geplante Baustart besprochen. Foto: Beiter