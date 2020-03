Rangendingen Paketzusteller soll übergriffig gewesen sein

Der Mann klingelte kurz nach zehn Uhr an der Wohnung des späteren Opfers und bat die Frau, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen. Nach Erledigung der Formalitäten bat er die 38-Jährige, die Toilette benutzen zu dürfen, was ihm gestattet wurde. Nachdem er das WC verlassen hatte, soll er zudringlich geworden sein und versucht haben, sich gewaltsam an der Frau zu vergehen. Sie konnte sich laut Polizei nur durch "massive Gegenwehr" schützen und den Mann in die Flucht schlagen. Das Opfer blieb unverletzt.