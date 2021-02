Rangendingen Narrenbaum ist Fleißaufgabe und Herzenssache zugleich

RangendingenNicht einmal das Bier hat so richtig geschmeckt. "Die Musik fehlt", stellte Ralf Dietrich von der Narrenzunft Jägi fest. Und damit wohl auch die richtige Stimmung, um das Aufstellen eines Narrenbaums zu einem zünftigen Fasnet-Ereignis werden zu lassen. Schneetreiben begleitete die Jägen-Männer, als sie am Mittwochabend den mit zwölf Metern etwas kleineren Narrenbaum wie sonst vor der Zunftscheune in die Senkrechte hievten – ohne Zuschauer versteht sich. Für die Narrenzunft war das Aufstellen des Baums in dieser Saison eine echte Fleißaufgabe – und gleichzeitig eine Herzenssache. Denn am Stamm des mit Zunft-Wappen und Rangedinger Bär geschmückten Baum hängt bis am Fasnetdienstag eine Spardose, in dem die Jägen Spenden für den "Förderverein für krebskranke Kinder" in Tübingen sammeln. Die Fasnet falle zwar aus, doch ein Zeichen wollten sie trotzdem setzen und auch die Kinder und ihre Familien dabei nicht vergessen, sagte Zunftmeister Hansi Schilling. Was die Jägen bei der Jahresversammlung an den Tübinger Verein übergeben, sammeln sie in normalen Jahren bei den Zunftmeisterempfängen und dem Rangendinger Umzug am Fasnetdienstag. Doch beides fällt in dieser Fasnet aus.