Rangendingen Nach Typisierungsaktion: Angi bedankt sich

Wehrmann, die von ihren Freunden liebevoll Angi genannt wird, teilt ihren Kampf mit der Krankheit indes weiterhin auf Instagram. Dort hat sie mittlerweile 4000 Abonnenten, bei denen sie sich nach der Aktion in einem persönlichem Video bedankt hat. Die Aufnahme hat sie im Krankenhaus mit ihrem Handy gemacht: Angi liegt im Bett, blickt in die Kamera, spricht alle Helfer direkt an, bedankt sich mehrmals. Sie sagt, das Ganze habe sie überwältigt und sie sei fassungslos.

In einem zweiten Video gibt die Rangendingerin wieder Einblicke in ihren Gemüts- und körperlichen Zustand: "Ich bin schlapp, unruhig, alles auf einmal." Einen Tag später schreibt Angi zu einer Aufnahme, auf dem ihr Gesicht traurig und ernst zu sehen ist, sie sei deprimiert, vermisse ihre Familie. "Warum ich?", schreibt sie. Als sie das Wochenende dann mit ihrer Familie verbringt, postet die Kämpfernatur wiederum zu dem Bild, auf dem sie breit lächelt: "Bin so glücklich".