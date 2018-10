Rangendingen Nach OP: Angi findet zurück ins Leben

Die Geschichte der 32-jährigen Angela Wehrmann ist eine berührende Achterbahnfahrt. Auf Instagram lässt die Kämpfernatur ihre mittlerweile knapp 8000 Abonnenten an ihrem Überlebenskampf und der Suche nach einem Stammzellenspender teilhaben.

Ein harter Weg

Angi, wie sie von ihren Freunden genannt wird, hat einen langen Weg hinter sich. Nach der Diagnose startet sie ihren persönlichen Blog auf Instagram. Dort lässt sie die Menschen nicht nur an den guten, den hoffnungsvollen Tagen ihrer Behandlung teilhaben, sondern auch an den düsteren Tagen, an denen sie ihre Familie vermisst und die Nebenwirkungen der Chemotherapie sie belasten. Häufig teilt sie Bilder und Videos, in denen sie sich mit ihren Gedanken und Gefühlen an die Menschen wendet.