Rangendingen Musikverein serviert Kaffee und Kuchen für die Senioren

Nicht allein die musikalische Eröffnung, sondern auch die Organisation lag in diesem Jahr in den Händen des Musikvereins, wobei die Musikanten von der Vereinsgemeinschaft unterstützt wurden. Ortsvorsteher Josef Pfister begrüßte die Gäste. Er erinnerte in seiner Ansprache auch an jene Senioren, die altershalber oder aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilhaben konnten.

Es folgte ein Auftritt der Kindergartenkinder mit Leiterin Susanne Strobel und weiteren Erzieherinnen. Die Blockflötenkinder des Musikvereins mit Lehrerin Sabine Leins an der Gitarre sangen Weihnachtslieder und luden die Gäste zum Mitsingen ein