Rangendingen Mönchsgrabenhexen erwarten 80 Gruppen

Den Startschuss in die diesjährige Saison haben die Mönchis bereits am mit dem Aufstellen des Hexenbesens in der Rangendinger Ortsmitte gegeben – und damit natürlich auch ihr eigenes Jubiläumsjahr eingeläutet. Dieses möchten die "Roten", wie sie in Rangendingen wegen ihrer roten Hexenblusen auch genannt werden, am Freitag und Sonntag, 18. und 20. Januar, feiern.

Los geht die Geburtstagsparty mit dem Fasnetball in der Festhalle. Beginn ist um 19.59 Uhr, Einlass ist bereits um 19.29 Uhr, alles natürlich streng närrischer Zeitrechnung. Musikalisch sorgt der "Mühle-Express" aus Balingen für Stimmung. Guggenmusik, Showtänze und Hexentänze sorgen für zusätzliche Unterhaltung und den närrischen Rahmen. Nach einer Umbau- und Verschnaufpause geht es dann am Sonntag weiter.

Ab 13.33 Uhr schlängelt sich der Jubiläumsumzug mit 80 Gruppen und Guggenmusiken sowie über 3000 Teilnehmern von der Haigerlocher Straße durch die Ortsmitte hinauf zur Festhalle, wo noch einmal kräftig gefeiert wird.