Der Missionskreis Rangendingen hat beim Adventsbasar mit Singnachmittag 4200 Euro erwirtschaftet. Nun wurde das Geld an Pater Artur Schreiber übergeben. Der versicherte, dass 2000 Euro an die Missionare der Heiligen Familie überwiesen werden. Das Geld fließe in die Ausstattung von Schulen und Heimen in Papua-Neuguinea. Weitere 2000 Euro gehen an das Missionshaus der Franziskanerinnen, die in Chile ein Waisenhaus betreiben. Dort wirkte Franziskaner-Schwester Perseveranda, die aus Rangendingen stammt. Je 100 Euro erhalten die Aktion Abra von Berthold Hirt und die Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Foto: Privat