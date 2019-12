Rangendingen Mehrere Verletzte bei Unfall nahe Trigema-Tankstelle

Es kam zur Kollision, in die auch noch ein blauer Audi verwickelt war, der an der Einmündung stand und in die Hauptstraße einbiegen wollte. Trümmerteile der Autos lagen verstreut auf der Straße.

Laut Polizei wurden zwei Menschen schwer verletzt, ein weiterer erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Informationen zum Grad der Verletzungen lagen bis Dienstagabend nicht vor.