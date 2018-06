Rangendingen Mehr Kindergartenplätze gefordert

"Wann bekommen wir die auch in Rangendingen?", fragte Magdalena Dieringer. Widmaier antwortete, dass die Verwaltung auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung sei, um diese als Krippe nutzen zu können. "Ebenerdig und mit Ausgang in den Garten" sollte sie sein. Und auch in Bietenhausen "sind wir dran", acht Plätze neu zu schaffen.

Sind im November die beiden Gruppenräume für die Maxis im Schulneubau fertig, steigt die Versorgungsquote bei über Dreijährigen auf 118 Prozent. 198 geforderten Plätzen stehen dann 235 vorhandene gegenüber, was einen Puffer für diese Altersgruppe bedeutet. Ohne Neubau liegt die Quote bei 106 Prozent.

Leicht unterversorgt ist die Gemeinde bei der Personalausstattung in den Kindergärten. Doch auch hier sei man nicht untätig. Entsprechende Ausschreibungen liefen, sagte Fournereau. Widmaiers Fazit: "Wir kommen mit unseren Einrichtungen an die Grenzen." Für Kinder von null bis zwei Jahren gelte bereits ein "absoluter Aufnahmestopp". Auswärtige Kinder würden nicht mehr aufgenommen, "nicht einmal Geschwisterkinder." Es gebe längere Wartezeiten. Klar sei, dass Rangendingen auch über die aktuellen Baumaßnahmen hinaus weitere Aufwendungen für Kinderbetreuung an Kindergärten einplanen müsse.