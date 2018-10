Rangendingen Leckeres aus den Ernten des Herbstes

Rangendingen. Es sind die deftig-leckeren Herbstgenüsse, die den Obstbauern am Samstag ein volles Stuhllager und bis zum Einbruch der Dunkelheit auch einen gut besuchten Bier- und Mostgarten direkt vor dessen Toren bescherte.

Jung und Alt fühlten sich sichtlich wohl und genossen das vielleicht letzte sonnig-milde Herbst-Wochenende. Doch nicht alle hatten arbeitsfrei an diesem Tag: Während die einen gemütlich am Biertisch saßen und den Nachmittag genossen, war gleich daneben eine saftreiche Beschäftigung angesagt: Unter Mithilfe vieler Kinder und Jugendlicher pressten Herbert und Johannes Beiter direkt vor den Augen der Besucher die letzten Äpfel der Obstbauern zu zuckersüßem Apfelsaft.

4,6 Tonnen Äpfel hatten die Rangendinger bei zwei Sammelaktionen in ihrer Obstanlage am Krummbrückle aufgesammelt. Gut die Hälfte davon lieferten sie an die Saftproduzenten ab, die andere Hälfte der Ernte verwerteten sie in der Mosterei in Owingen selbst und ließen den Saft in die Bag-in-Box-Beutel abfüllen. So bleibt er zwei Jahre haltbar und lässt den Blick auf das kommende Obstjahr etwas beruhigender ausfallen. Denn niemand kann verlässlich vorhersagen, wie die Bäume auf ihren Massenbehang in diesem Sommer im nächsten Jahr reagieren.