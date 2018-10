Rangendingen L 391 nach Hirrlingen wird zur Buckelpiste

Viele Flicklöcher

Auf einer Strecke von 100 Metern direkt oberhalb des Kapellenbuckels befinden sich nicht weniger als ein Dutzend teerschwarzer Flicklöcher. Auch eine Ausflugsgruppe, die am Sonntag von Hirrlingen kommend zurück nach Rangendingen kam, wunderte sich über die Ausführung der Arbeiten: "Was ist das denn für ein Flickwerk?", hätten sie sich alle gefragt, teilt eine Mitfahrerin mit.

Dass die Gemeinde- und Autofahrerseele teilweise sogar etwas impulsiv nach oben kocht, hängt wohl auch damit zusammen, dass sich die Rangendinger bei der in entgegengesetzter Richtung verlaufenden Ortsausfahrt seit Jahren benachteiligt fühlen. Das war auch am Montag in der Gemeinderatssitzung deutlich geworden, als sogleich Vergleiche zum desolaten Zustand der Straße von Rangendingen in Richtung Grosselfingen und in die Kreisstadt Balingen gezogen wurden.

"Ich hoffe nicht, dass uns da eine zweiter Flickenteppich droht wie bei der Straße nach Grosselfingen", sprach Widmaier in Bezug auf diese Holperstrecke wohl so manchem Gemeinderat aus der Seele.

Ob die Gemeinde nicht wenigstens wegen der Qualität der Ausbesserungsarbeiten reklamieren könne, wie Bernd Pflumm fragte, wies Widmaier zurück. "Ich bin Diplom-Verwaltungswirt und kann die Ausbesserung eines Straßenbelags nicht kompetent beurteilen", erwiderte er. Gleichzeitig fügte er hinzu: "Gerne dürfen sie sich als Gemeinderat und gerne jeder betroffene Bürger an die Straßenbauverwaltung im Regierungspräsidium oder auf dem Landratsamt wenden."

Und was sagen diese Behörden dazu? Für die neuesten Ausbesserungen in Richtung Hirrlingen scheint das Regierungspräsidium nicht zuständig zu sein. Sie verwiesen für diesen Fall auf das Landratsamt.

Zur Frage, wie es mit der Sanierung der Straße nach Grosselfingen weitergehe, teilte das Regierungspräsidium auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass es "Ziel des Regierungspräsidiums Tübingen ist, das Baurecht für eine grundhafte Sanierung der Landesstraße L391 bis zum Jahresende 2019 zu erlangen. Sofern dann Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, wollen wir die Maßnahme in 2020 realisieren."

Wie das Landratsamt zu den Arbeiten an der Straße nach Hirrlingen mitteilte, soll durch die Ausbesserungsarbeiten die Gefahr von Frostschäden an der Fahrbahn im Winter verhindert werden. Außerdem teilte die Verkehrsbehörde mit, dass derzeit keine zusätzlichen Maßnahmen an dem Straßenabschnitt geplant seien, "da das Land keine weiteren Haushaltsmittel für eine umfangreichere Sanierung bereitgestellt hat."