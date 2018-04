Rangendingen. In Schlangenlinien ist am Samstagabend ein betrunkener Mann mit seinem Kleinwagen von Hechingen nach Rangendingen gefahren. Ein Autofahrer stellte den Betrunkenen auf dem Nettoparkplatz zur Rede, aber der Mann fuhr einfach davon. Deshalb wurde die Polizei benachrichtigt, die beim Trunkenheitsfahrer zu Hause vorbeischaute, den Führerschein einzog und ihn zur Blutentnahme mitnahm. Nun werden Zeugen gesucht, denen der schwarze Peugeot Kleinwagen am Samstagabend zwischen Stein und Rangendingen aufgefallen ist (Telefon 07471 9880 0).