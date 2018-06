Rangendingen Kein Eintrag vor 1718 – sonst wäre der Weinkeller geplündert gewesen

Doch sie sollte noch nicht der älteste Eintrag sein. Wie ein weiteres Schriftzeugnis im Rechnungsbuch der Kirchengemeinde St. Gallus belegt, besteht der Rangendinger Kirchenchor seit mindestens 300 Jahren. Ob er noch älter sei, wisse man nicht, erklärte der Pfarrer. Allerdings habe sich kein Eintrag vor 1718 finden lassen. "Zum Glück", fügte Dilger zur Erheiterung der Anwesenden mit einem Augenzwinkern hinzu. "Denn sonst wäre mein Weinkeller letztendlich geplündert gewesen."

Bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs reichen die Erinnerungen der ehemaligen Kirchenchorsängerin Anna Beck zurück. Und an diesen ließ die 88-Jährige die Gäste teilhaben. Lebhaft denkt sie an die Zeit zurück, als alle jungen Männer zur Wehrmacht eingezogen wurden und im Chor die Männerstimmen fehlten. Als es Chorleiter Xaver Schreiner von politischer Seite aus verboten wurde, die Orgel zu spielen und dessen Tochter Hildegard nach einem Schnellkurs an der Musikhochschule in die Rolle des Vaters schlüpfte. "Sie setzte notgedrungen darauf, die Frauenstimmen zu verstärken", erzählte die Zeitzeugin, die im Rahmen eines Vorsingens in den Chor eingeladen wurde und dort 24 Jahre lang dem Sopran angehörte. "Die Zugehörigkeit zum Kirchenchor möchte ich nicht missen", betonte Anna Beck, die im Rückblick immer wieder von ihren Gefühlen überwältigt wurde.

Über die Chorliteratur der Anfangsjahre sei nichts bekannt, erklärte Hans-Peter Schwenk, dessen Urgroßvater bereits im Kirchenchor sang. Einen Auszug aus dem aktuellen Repertoire präsentierten die Sängerinnen und Sänger unter Regie von Rosemarie Schoder bei der Eröffnung der Ausstellung. Von den musikalischen Leitern über die beiden bisherigen Vorsitzenden Andreas Schilling und Margret Stehle bis hin zu besonderen Auszeichnungen beleuchtet letztere nicht nur die langjährige und ereignisreiche Geschichte des Chores. Besonders gewürdigt werden auch verstorbene Mitglieder. Die Ausstellung kann am Sonntag, 1., 15. und 29. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr besucht werden.