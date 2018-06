Rangendingen Jugendkapelle spielt in El Padul

Rangendingen. Die Jungmusiker haben in den Pfingstferien eine Woche in Spanien verbracht. Die Erlebnisse mit den Jugendlichen im Konservatorium von El Padul waren für sie eine Erfahrung der besonderen Art, die ihnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird, wie die stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins, Uta Schoder, sagte. Sie hatte die Fahrt organisiert.

Schon am ersten Tag nach dem sehr herzlichen Empfang fand eine gemeinsame Probe statt, nach der die deutschen Jugendlichen die Einrichtung und den Unterricht in einem spanischen Konservatorium kennenlernen durften. Ein Konzert am Abend ließ sogleich auch die ersten Eindrücke der spanischen Gastfreundschaft erkennen und rundete einen erfahrungsreichen Tag ab.

Junge Musiker aus El Padul kommen im Juni 2019 nach Rangendingen