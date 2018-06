Der Jahrgang 1951 aus Rangendingen hat das Museum "Welt der Kristalle" besucht und an einer Stadtführung in Rottweil teilgenommen. Diesen Tagesausflug hatte Jahrgänger Konstantin Stauss für die Gruppe organisiert, er konnte dann aber selbst wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen. Beim Abschluss waren alle der Meinung, dass dieser Tag in Erinnerung bleibt. Foto: Haug