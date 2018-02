Rangendingen Jägi sind Vorreiter der Fasnet

Zwar nicht direkt zur Jägenzunft gehörend, aber seit Jahrzehnten fast mit ihr "verwachsen" werden die Hästräger bei Umzügen von der Hauburgband des Musikvereins begleitet. Besonders stolz sind die Jägen, dass sie sich seit fünf Jahren direkt in der Ortsmitte in ihrer Zunftscheune eine eigene Residenz aufgebaut haben, die sich nicht nur zu einem echten Schmuckstück für den Ort, sondern auch zum wirklichen Mittelpunkt des Vereins entwickelt hat. Viele Veranstaltungen, wie Narrenbaumstellen, Maibaumfest, Herbstevent, Lumpentreiben oder auch der Kesselfleischstammtisch finden hier statt. Im Jubiläumsjahr wird die Narrenzunft von Zunftmeister Hansi Schilling und seinem Stellvertreter Jürgen Dieringer angeführt.

Dass man in Rangendingen feiern kann, wollen die Jägen bei ihrem Jubiläum eindrucksvoll beweisen. Höhepunkt wird der große Umzug am Sonntag, 4. Februar sein, zu dem sich 67 Gastzünfte und Musikgruppen mit 2 500 Teilnehmern angekündigt haben. Beginn ist um 13.30 Uhr.

Doch das Fest beginnt bereits am Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr mit dem Hexenspektakel auf der Bühne an der Wintergasse direkt vor der Zunftscheune.

Gastzünfte zeigen Hexentänze und die Hauburgband wird den Gästen musikalisch einheizen. Anschließend ziehen Hexen und Zuschauer in einem Fackelzug zum Hexenball in die Festhalle. Am Samstag beginnt um 12 Uhr in der Festhalle der Garde- und Showtanzwettbewerb der Kinder- und Jugendgarden. Ab 20 Uhr tanzen die Seniorengarden.