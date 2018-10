Rangendingen Im Einsatz für das Vereinstheater

Rangendingen. Das Laientheater hat in Rangendingen eine jahrzehntelange Tradition. Sängerbund und Sportverein haben sie bis in die vergangenen Jahre mit eigenen Ensembles sehr erfolgreich gepflegt. Doch auch der Musikverein, der Kirchenchor, die Feuerwehr, die Narrenzunft und ganz früher die Marianische Jungfrauen-Kongregation – sie alle hatten ihre eigenen Ensembles. Doch nun ist diese Tradition in Gefahr, einzuschlafen. Das wurde bei der Vorstandssitzung der Vereine am Montag deutlich.

Denn mittlerweile ist es nun auch bereits zwei Jahre her, dass die Schauspielgruppe der Sportler ihr letztes Stück gespielt hat. Dazwischen musste der SV Rangendingen, um seinen traditionellen Dreikönigs-Theaterabend am Leben zu erhalten, immer wieder verschiedene Ensembles von auswärts engagieren. Nun scheint auch bei der Gruppe des Sportvereins der letzte Vorhang gefallen zu sein, wie Haug andeutete.

"Die Gruppe ist auf fünf Spieler geschrumpft", erzählte Manfred Haug seinen Vorständekollegen. Somit hat nun auch den Sportverein jenes Schicksal ereilt, von dem auch die einst Theater spielenden Vereine ein Lied singen können. Einige der ehemaligen Laienschauspieler würden gerne weitermachen, doch für ein ganzes Ensemble sind es einfach zu wenige, deutete auch Armin Glatz vom Sängerbund an.