Rangendingen im Abbafieber: Die Ortsmitte wird zur Partymeile

Rössle-Wirtin Erika Heck feierte mit einem großen Open-Air und viel Abba-Musik ihr 30-jähriges Dasein als Wirtin des Gasthauses mitten im Ort. Da musste man einfach dabei sein.
Das Bemerkenswerteste: als der Auftritt d von „ABBAmaniac“ immer näher rückte, fegte ein „gottsallmächtiger“ Regenschauer die gut gefüllte Ortsmitte in Windeseile leer. Oh je, dachte man sich, schade um das schöne Fest. Doch das Wetter zog glücklicherweise schnell wieder ab und die Festgäste kehrten alle wieder zurück, so dass sich der Platz vor der Bühne schnell wieder füllte.