Rangendingen im Abbafieber: Die Ortsmitte wird zur Partymeile

Rössle-Wirtin Erika Heck feierte mit einem großen Open-Air und viel Abba-Musik ihr 30-jähriges Dasein als Wirtin des Gasthauses mitten im Ort. Da musste man einfach dabei sein.

Das Bemerkenswerteste: als der Auftritt d von „ABBAmaniac“ immer näher rückte, fegte ein „gottsallmächtiger“ Regenschauer die gut gefüllte Ortsmitte in Windeseile leer. Oh je, dachte man sich, schade um das schöne Fest. Doch das Wetter zog glücklicherweise schnell wieder ab und die Festgäste kehrten alle wieder zurück, so dass sich der Platz vor der Bühne schnell wieder füllte.

Das Publikum wurde nicht enttäuscht. Die Band um die beiden Sängerinnen Madeline Fausel und Jenny Hirt, Horst Fausel (Klavier und Keyboards), Werner Schuler (Lead-Gitarre), Thomas Diefenbacher (Bass) und Thomas Villing (Schlagzeug) brannte bis spät in die Nacht ein Feuerwerk mit den größten Hits der schwedischen Pop-Giganten ab. Von der ersten Minute an war das Publikum voll dabei, tanzte und sang aus vollen Kehlen fast jedes Lied mit.

Band holt die Rössle-Wirtin auf die Bühne

Und ganz am Schluss holten die Band die sichtlich gerührte Rössle-Wirtin aus der proppenvollen Wirtschaft zu sich auf die Bühne, um ihr zu gratulieren. Ganz groß kamen all jene raus, die dem Motto „Abba Style“ gefolgt waren und sich in bunte Schlaghosen, in Glitzerkostüme oder einfach im 70er-Jahre-Stil gekleidet hatten. Es gab sogar einen kleinen Wettbewerb, in dem die am originellsten verkleideten Gruppen gekürt wurden.

Thank you for Music: Rössle-Wirtin Erika Heck stimmt mit den Madeline Fausel (links) und Jenny Hirt (rechts) den berühmten ABBA-Song an. Foto: Beiter

Erika Hecks Konzept, ihr 30-jähriges Wirtinnen-Jubiläum und die 200-jährige Existenz der Wirtschaft am Freitag gemeinsam mit ihren Gästen, der Rangendinger Bevölkerung und örtlichen Vereinen im Rahmen eins großen Open Airs zu feiern war also voll und ganz aufgegangen.

Viele Open-Air-Besucher im Abba-Style angezogen

Schon zu Beginn der Veranstaltung waren die Biertische und Bänke in der Ortsmitte schnell besetzt. Den musikalischen Reigen eröffnete der Musikverein aus Rangendingen unter der Leitung seines Dirigenten Arno Hermann – mit Abba-Songs, etwa „Mamma Mia“, versteht sich. Viele der Musiker hatten ebenfalls das Abba-Style-Motto aufgegriffen und boten so ein buntes und tolles Bild.

Blumen für die Jubilarin gab’s vom MV Rangendingen. Foto: Angela Baum

Doch nicht nur ein schönes Ständchen bekam Rössle-Wirtin Erika – übrigens selbst bekennender Abba-Fan – geschenkt. Es gab Blumen und einige Grußworte von der Vorstandschaft des Musikvereins. Erika Heck freute sich sichtlich und dankte dem MV Rangendingen für die gelungene Überraschung. Anschließend ging’s zünftig mit der Blaskapelle weiter – bis nach dem Regenguss die große Abba-Show startete.

Spanferkel, Eis, Apérol: da bleibt kein Wunsch offen

Auch an reichlich Verpflegung war gedacht – es gab knuspriges Spanferkel, Folienkartoffeln vom Grill, Heiße Rote sowie allerlei Spezialitäten aus der Rössle-Küche. Wer wollte, trank dazu Apérol Spritz oder Lillet Wild Berry – oder etwas anderes, das zischte und erfrischte – die Auswahl war riesig. Auch an die allerkleinsten Gäste war gedacht: Auf diese wartete ein Kindermenü, eigens vom Rössle-Team kreiert. Da es sehr warm war, gab es auch Eis, was besonders die kleinen Gäste schätzten. Je fortgeschrittener der Abend, desto mehr Gratulanten reihten sich in die Schar derer ein, die Erika Heck zu ihrem Jubiläum beglückwünschten – sogar eine tolle Fotocollage durfte sie entgegennehmen.