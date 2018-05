Rangendingen Hunderte schauen sich das Spektakel an

R angendingen. Die "Umzugsstrecke" war am Dienstagabend zwar eine andere wie sonst in Rangendingen üblich. Doch irgendwie erinnerte sich so mancher der ungezählten Zaungäste an die Fasnet, so viele Zuschauer standen entlang der Hechinger Straße und am Beginn der Grosselfinger Straße.

Von der Trigema-Tankstelle bis an die Abzweigung Richtung Balingen standen Gruppen von Fahrradfahrern und Fußgängern, überall waren Autos geparkt. Schon lange bevor sich der Stahlkoloss mit seinen beiden Zugmaschinen der Kreuzung im Ort näherte, hatten dort hunderte Zuschauer mit gezückten Handys und Kameras Stellung bezogen.

Blinkend und begleitet von beinahe andächtigem Funkverkehr aus zahllosen Sprechgeräten passierte der Trafo-Transport dann erst komplett die Kreuzung, um fürs Abbiegen auf seinen weiteren Weg vorbereitet zu werden. Ein ganzer Tross an Begleitfahrzeugen und Mitarbeitern der Spezial-Firma Kübler kümmerte sich beinahe liebevoll um das tonnenschwere "Baby". Da wurde mal eben kurz die kleine Mittelinsel in der Straßenkreuzung umgelegt, dass sich das 70 Meter lange Gefährt um die 90-Grad-Ecke winden konnte.