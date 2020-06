Rangendingen/Hirrlingen Drei Schwerverletzte bei Unfall auf L 391

Kurz vor der Ortseinfahrt Hirrlingen waren zwei Fahrzeuge bei einem riskanten Überholmanöver eines aus Hirrlingen kommenden Fahrzeugs frontal zusammengestoßen. Ein Fahrzeug wurde in den Straßengraben und teils auf den Radweg geschleudert. Der aus Hirrlingen kommende Audi blieb am Straßenrand an der Leitplanke stehen.