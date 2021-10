1 Viele fleißige junge Helfer sammelten am Freitag Äpfel am Krummbrückle zusammen. Foto: Manfred Beiter

Obsternte: OGV Rangendingen sammelt















Rangendingen. Das kann sich sehen lassen. Am Freitagnachmittag sammelten die fleißigen Helfer des Obst- und Gartenbauvereins Rangendingen rund 1,5 Tonnen Äpfel auf der Obstanlage im Krummbrückle zusammen.

Nicht einmal zwei Stunden hatte die Aktion gedauert. Was auch daran lag, dass rund 30 Helfer ans Krummbrückle gekommen waren. Besonders freute sich der Vorsitzende Manfred Beiter über die insgesamt 14 Kinder, die fleißig die reifen Äpfel aus dem Gras klaubten und in die Säcke luden. Jedes der Kinder erhält einen Bag-in-Box mit Apfelsaft als Belohnung.

Dieser wurde am Samstag in der Mosterei in Owingen gepresst. Insgesamt kamen über 1000 Liter Apfelsaft zusammen. Die Apfelsaft-Boxen verkaufen die Obstler an zwei Verkaufsterminen an ihrem Vereinsschuppen "Am großen Damm".

Der erste Termin ist bereits an diesem Samstag, 16. Oktober, von 15 bis 17 Uhr. Der zweite Termin ist am Mittwoch, 20. Oktober, von 18 bis 19 Uhr. 5-Literboxen kosten 7 Euro, die 10-Literboxen 11 Euro.

Das Erntejahr in Rangendingen bei den Äpfeln bezeichnete Manfred Beiter als durchschnittlich. "Man kann zufrieden sein", meinte der Vorsitzende. Nachdem die Witterung während der Baumblüte nicht ideal gewesen war, hatten die Bäume dann doch noch ganz ordentlich Obst angesetzt.

Wegen des feuchten Sommers und der relativ guten Wasserversorgung der Bäume hänge das Obst dieses Jahr sehr lange an den Zweigen, so Beiter. Auswirkungen hat der viele Regen im Sommer auch auf die Qualität der Früchte. Die Oechsle-Werte seien eher niedrig, was auf die Mostbereitung oder das Brennen der Früchte Auswirkungen hat, so der Vorsitzende.