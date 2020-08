Rangendingen/Hechingen Schwerer Unfall im Feierabendverkehr

Rangendingen/Hechingen - Eine kurze Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Auf der L410 zwischen Rangendingen und Hechingen kam gestern Abend im Feierabendverkehr gegen 17 Uhr im Kurvenbereich an der "Weißen Brücke" ein Mercedes-Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen aus Hechingen kommenden Merzedes. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten mit zwei Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.