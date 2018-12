Rangendingen Großer Andrang bei der kleinen Feier

Den guten Besuch können sie und ihre Helfer aus dem Vorstand der Ortsgruppe sich aber auch selbst zurechnen. Seit vielen Jahren ist die gesamte VdK-Truppe engagiert dabei und bietet Mitgliedern ein abwechslungsreiches Jahresprogramm.

Egal, ob Weihnachtsfeier, Fasnet, Hauptversammlung oder Ausflüge: alle Veranstaltungen waren stets gut besucht.

Der Andrang bei der Weihnachtsfeier im Rössle war so enorm, dass zusätzliche Sitzplätze herbeigeholt werden mussten. Gut 100 Gäste waren gekommen und so war das Kranzbrot, auf das sich viele der Gäste so freuten, ums versehen auch schon aufgegessen.