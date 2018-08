Rangendingen Große Begeisterung für neues Dorfspiele-Konzept

Nachdem vergangenes Jahr die Begeisterung eher mau war, kommt in diesem Jahr das neue Konzept offensichtlich bestens an, das Ann-Katrin und Jennifer Schilling entwickelt haben. Vorbild waren die Rottweiler Ferienspiele, aber auch Hechinger Ratzgiwatzler praktizieren es: Die Kinder arbeiten in Projekten, verdienen dort "Rangel", und die dürfen sie dann für Trinken, Essen und Gebasteltes wieder ausgeben.

Weil Erwachsene auf dem Ferienspiel-Gelände (Grundschule) unbeaufsichtigt keinen Zugang haben, wurde der Schwabo-Berichterstatter unter der Obhut von Manuel und Steffen herumgeführt, die viel erklären mussten und dafür natürlich auch entlohnt wurden. Geld verdienen, das finden sie gut, "denn das fühlt sich wie echt an", sagen die beiden Freunde strahlend.

Und dann zeigten sie das Kaufhaus, in dem es Essen und Bastelarbeiten zu kaufen gibt, den Platz, wo man Zaubertricks lernen kann (kostet aber zwei Rangel), die Holzwerkstatt, wo alles mögliche gehämmert wird, die Küche, in der am Dienstag Waffeln, am Mittwoch Pizza und am Donnerstag Sandwich auf dem Programm stehen, Saftbar, Essensstände, Gärtnerei bieten Arbeitsplätze. Beim "Upgrading" werden aus Milchtüten Geldbeutel, dann gibt es Perlen und Beauty, Papierwerkstatt, Kreativwerkstatt – ob sie bei "Beauty" mitmachen? Da haben Manuel und Steffen Zweifel. Ist das was für Jungs? Alles andere finden sie toll.