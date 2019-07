Rangendingen Gewittersturm beschäftigt Feuerwehr bis in die Nacht

" Wir sind noch einmal glimpflich davongekommen", resümierte Christian Hermann, Kommandant der Feuerwehr, den Einsatz seiner Wehrmänner beim Gewittersturm. "Hätte Dauer und Intensität des Sturms noch weiter zugenommen, wäre es deutlich schlimmer ausgegangen", so seine Einschätzung.

Doch die Auswirkungen der meist lokalen Windhosen waren bereits jetzt enorm – vor allem natürlich für die Betroffenen. An verschiedenen Stellen im Ort waren größere Äste abgeknickt und ganze Bäume umgestürzt, sodass die Feuerwehr zum Hilfeeinsatz gerufen wurde. Die Einsätze wurden von der Führungsunterstützungsgruppe aus dem Feuerwehrhaus in Rangendingen koordiniert. Insgesamt waren 21 Feuerwehrmänner der Abteilung Rangendingen mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

An der L410 in Höhe der Ampelanlage war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, den die Feuerwehrmänner beseitigen mussten. Auch im Bereich des Parks rund um die Schule waren Bäume abgebrochen und umgestürzt. Besonders heftig hatte eine Windhose am Stausee zugelangt. So musste beim Zugang ein Baum gefällt werden. Noch schlimmer sieht es im nordwestlichen Bereich des Sees aus. Direkt am Ufer wurden zwei große Erlen und eine mächtige Weide entwurzelt, die jetzt auf der Wiese liegen und vom Bauhof beseitigt werden müssen.