Rangendingen Gemütlich auf die Mitfahrgelegenheit warten

Und wo stehen die Bänke? In Rangendingen steht eines vor dem Gasthaus Rössle und eines im Neubaugebiet Hätzgert an der Lehmgrubenstraße. Diese Bank hat sogar eine Zusatzfunktion: Durch kleinere Schilder kann man seinen Zielwunsch signalisieren. "Ortsmitte" oder "Einkaufsmärkte". In Bietenhausen und in Höfendorf stehen die Bänke direkt an den Hauptstraßen. In Bietenhausen kann per Täfele der Zielwunsch "Hirrlingen" signalisiert werden, in Höfendorf kann eine Tafel mit der Aufschrift "Haigerloch" aktiviert werden. An beiden Bänken ist sonst noch Ortsmitte möglich.